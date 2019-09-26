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  4. Звезда 80-х Катя Семенова рассказала о смехотворной пенсии в семь тысяч рублей

Звезда 80-х Катя Семенова рассказала о смехотворной пенсии в семь тысяч рублей

, 4:00 Видео 12

58-летняя певица продолжает активно гастролировать по стране, чтобы обеспечить себя.

Фото: Instagram.com @semka0701_official

Популярная в 1980-е годы певица Катя Семенова пожаловалась на смехотворный размер пенсии — менее восьми тысяч рублей. По ее словам, при начислении выплат творческую деятельность не засчитали, а учли только стаж работы санитаркой, марочницей и делопроизводителем. Получилось 6598 рублей. После индексации пенсия увечилась до 7900 рублей. А поскольку 58-летняя Семенова продолжает работать — теперь ее концертная деятельность почему-то учитывается — московская надбавка ей не полагается.

Поэтому артистка, которую когда-то сравнивали с Аллой Пугачевой, продолжает ездить с концертами по стране, и у нее по-прежнему немало поклонников. Работать исполнительнице хитов «На минутку», «Подруги замужем давно», «Школьница» и других приходится много, ведь считать копейки и экономить она не любит.

«Я довольно востребованная артистка. Пока могу ходить, петь, буду это делать. Те, кто в Instagram пишет „Ой, старье! Неужели надеются на вечную молодость?!“ Когда-нибудь выйду 80-летняя на сцену, а в зале будут сидеть мои ровесники и радоваться, как девчонки и мальчишки», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева получает пенсию в 47 тысяч рублей — это с надбавкой за звание народной артистки СССР, а у работающего пенсионера Николай Цискаридзе пенсия всего 12 тысяч 100 рублей.

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