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Видео: Какую пенсию получают российские артисты?

, 11:26 301

Многие российские звезды шоу-бизнеса являются работающими пенсионерами и государственное пособие для них не основной источник дохода.

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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий, Щербак Александр, Солунин Михаил, Фадеичев Сергей, Бобылев Сергей

Многие российские звезды шоу-бизнеса являются работающими пенсионерами и государственное пособие для них не является основным источником дохода. Сайт Teleprogramma.pro рассказал о размере пенсии некоторых отечественных знаменитостей.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная обожает посещать кинофестивали и участвовать в творческих встречах. 79-летняя кинозвезда делает это не потому, что испытывает недостаток финансов, актрисе просто по душе общение с коллегами по цеху и поклонниками. Размер ее пенсии — около 50 тысяч рублей.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе, как и все профессиональные танцовщики, вышел на пенсию досрочно — по достижению стажа 15 лет за исполнение сольных партий. Только в Большом театре он отработал 21 год. Свою пенсию — 12 тысяч 100 рублей Цискаридзе оставляет на счете в банке. На жизнь он зарабатывает на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге.

Знаменитая российская телесваха Роза Сябитова с юности привыкла жить в роскоши и комфортом. 57-летняя ведущая работает с 18-ти лет и отмечает, что ради дорогой жизни всегда останется работающей пенсионеркой. Сябитова отмечает, что не отказывается от помощи государства и получает 14 тысяч рублей.

Певица Лолита Милявская накануне выхода на пенсию очень переживала из-за ее будущего размера, так как трудовой стаж 55-летней артистки начался на Украине. По словам знаменитости, она рассчитывала на тысяч семь-восемь. Ей начислили 21 тысячу, но жить на эти деньги певица еще не пробовала.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с надбавками за звание народной артистки СССР получает пенсию 47 тысяч рублей. Часть этих средств популярная певица направляет на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин обозначил сроки введения новой системы накопительных пенсий.

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