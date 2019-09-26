Ольгу Серябкину облили воском за отказ писать оскорбления пилоту Дамиру Юсупову

Известная российская певица Ольга Серябкина приняла участие в скандальном юмористическом шоу на YouTube. Певице дали задание — написать оскорбительный комментарий в отношении пилота, посадившего самолет в кукурузном поле неподалеку от подмосковного Жуковского. Исполнительница много раз пожалела о том, что вообще согласилась принять участие в съемках.
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По заданию ведущих Ольга Серябкина должна была оставить мерзкий комментарий под публикацией журналиста Маргариты Симоньян о пилоте «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове. Однако певица не пошла на такой кощунственный шаг и выбрала «наказание».
По правилам шоу, партнер исполнительницы по съемкам Данила Поперечный в качестве наказания вывел на ее животе горячим воском собственное имя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников.