Ольгу Серябкину облили воском за отказ писать оскорбления пилоту Дамиру Юсупову

Известная российская певица Ольга Серябкина приняла участие в скандальном юмористическом шоу на YouTube. Певице дали задание — написать оскорбительный комментарий в отношении пилота, посадившего самолет в кукурузном поле неподалеку от подмосковного Жуковского. Исполнительница много раз пожалела о том, что вообще согласилась принять участие в съемках.

«Это был треш! Полнейший! Было страшно идти на съемки. Но это были настоящие эмоции. И они постоянно зашкаливали. От паники до эйфории» , — поделилась эмоциями экс-солистка группы SEREBRO в Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official) 25 Сен 2019 в 6:13 PDT

По заданию ведущих Ольга Серябкина должна была оставить мерзкий комментарий под публикацией журналиста Маргариты Симоньян о пилоте «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове. Однако певица не пошла на такой кощунственный шаг и выбрала «наказание».

«Это, конечно, ужасно! Люди реально спасли людей », — возмутилась звезда.

По правилам шоу, партнер исполнительницы по съемкам Данила Поперечный в качестве наказания вывел на ее животе горячим воском собственное имя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников.