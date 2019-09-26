Память победителей: в Белграде стартовала конференция «Бессмертный полк»

Память победителей. В Белграде открылась первая международная конференция, в которой принимают участие организаторы «Бессмертного полка» из 55-ти стран. Движение, призванное сохранить личную память о подвиге целого поколения, зародилось в 2012-м году. А сейчас шествия проходят по всему миру. Об ответе тем, кто хочет переписать учебники истории репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Максима Облендера.