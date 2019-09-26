Память победителей. В Белграде открылась первая международная конференция, в которой принимают участие организаторы «Бессмертного полка» из 55-ти стран. Движение, призванное сохранить личную память о подвиге целого поколения, зародилось в 2012-м году. А сейчас шествия проходят по всему миру. Об ответе тем, кто хочет переписать учебники истории репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Максима Облендера.
Память победителей: в Белграде стартовала конференция «Бессмертный полк»
Сегодня, 10:34 Мировые новости Эфирная новость 6
По итогам мероприятия организаторы акции из разных стран смогут разработать предложения по развитию совместного сотрудничества и большему распространению шествия в своих регионах.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
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