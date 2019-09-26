Анастасия Решетова утверждает, что Тимати будет присутствовать на родах

На последних неделях беременности невеста рэпера Тимати 23-летняя Анастасия Решетова решила поделиться с подписчиками в Instagram подробностями протекания «интересного» периода ее жизни, а также мыслями о предстоящих родах.

«У вас, наверняка, накопилось много вопросов, ответы на которые хотелось бы знать из первоисточника, а не пабликов и желтой прессы. Так что, задавайте любые под этим постом !» — написала знаменитость.

Вопросы для Анастасии Решетовой не заставили себя ждать — поклонники мгновенно завалили сообщениями комментарии под снимком модели. В ходе импровизированного интервью выяснилось, что манекенщица собирается пригласить на роды отца ребенка — Тимати. Также невеста рэпера рассказала о том, что для нее было самым приятным во время беременности.

«Осознание того, что внутри тебя живет твоя кровиночка! » — трогательно сообщила звезда.

Анастасия Решетова поведала фолловерам даже о самых интимных деталях последствий беременности.

«Растяжки появились на животе и очень заметные. Хотя, я каждый день по два раза использовала специальные масла. Это генетика, и тут вряд ли можно избежать», — поделилась избранница Тимаи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова ответила сомневающихся в ее отношениях с Тимати.