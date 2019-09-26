Фильм «Герой» с Александром Петровым вышел на экраны

Лента «Герой» Карена Оганесяна об истории русского Джеймса Бонда и Джейсона Борна в одном флаконе вышла в широкий прокат. С 26 сентября фильм можно увидеть в России, Германии и Великобритании. Главные роли в остросюжетной картине сыграли первые звезды отечественного кинематографа — Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

В центре сюжета — персонаж по имени Андрей, который 15 лет назад под руководством отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе Службы внешней разведки. Когда проект закрыли, Андрей остался в Европе. Там его нашел отец, которого считали погибшим. Полковник сообщил сыну, что на него открыта охота. Главному герою предстоит узнать об истинных масштабах шпионской игры, в которую он оказался втянут.

«Это фильм для тех, кто любит хорошее драйвовое кино. Одной из особенностей стало то, что все актеры выполняли трюки сами, у нас минимальная графика. Таким образом мы хотели достигнуть эффекта правдоподобности», — рассказал режиссер в интервью ТАСС.

Оганесян отметил, что фильм отсылает к современной внешнеполитической ситуации.

«Если мы рассказываем историю о сегодняшнем времени, мы не могли это не использовать», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров лично представит фильм «Герой» в Мюнхене.