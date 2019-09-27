Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Овны, не слишком ли много негатива вокруг вас? Забудьте про социальные сети! В этот день вам просто необходимо воссоединиться со своим внутренним миром и ощутить гармонию.
В этот день, Львы, вы почувствуете себя более активными, чем обычно. В том числе и в интимном плане. Настало удачное время для экспериментов над собой и своим телом.
Скорпионы, помните, ваша моральная уязвимость в некоторых случаях является признаком силы, а не слабости. Не удивляйтесь, если на протяжении многих лет вы так и не смогли это понять.
♈ Овен
Овны, не слишком ли много негатива вокруг вас? Забудьте про социальные сети! В этот день вам просто необходимо воссоединиться со своим внутренним миром и ощутить гармонию. Выделите время для занятия духовной практикой. Именно она поможет вам обрести утраченное чувство равновесия. Приготовьте для себя изысканный ужин, почитайте книгу и прогуляйтесь в парке. Ваша конечная цель — морально перестроиться.
Космический совет: отключите гаджеты. Вам необходимо морально перестроиться.
♉ Телец
Тельцы, не стремитесь изо всех сил удержать то, что само уходит из ваших рук. Не бойтесь избавляться от ненужных вещей и людей! Гоните прочь негативные мысли и страхи, которые мешают вам испытывать искренние чувства к близким людям. Настало время переосмыслить систему ценностей и расставить все точки над «и».
Космический совет: настало время переосмыслить систему ценностей и расставить все точки над «и».
♊ Близнецы
Вы когда-нибудь задумывались о том, что весной вам предстоит стать главным героем собственной свадьбы, Близнецы? Вашим сокровенным мечтам суждено сбыться самым неожиданным образом. Только представьте себе: вы и ваш любимый человек клянетесь друг другу в вечной верности. Этот день станет началом своеобразного путешествия к цели.
Космический совет: настало время любить и быть любимыми.
♋ Рак
Раки, интернет, как известно, открывает целую вселенную абсолютно новых возможностей. И это, при условии, что вы будете использовать современные технологии с умом. Другое дело, когда вас просят распрощаться с сетью и другими источниками информации. Именно это может вывести вас и вашу работу на качественно новый уровень. Попробуйте по старинке, Раки. Отправляйтесь в ближайшую библиотеку или пообщайтесь с экспертами из интересующей вас области.
Космический совет: за нужной информацией отправляйтесь в ближайшую библиотеку.
♌ Лев
В этот день, Львы, вы почувствуете себя более активными, чем обычно. В том числе и в интимном плане. Настало удачное время для экспериментов над собой и своим телом. Пробуйте новые физические упражнения и позы в сексе. Передайте своему партнеру накопленный опыт. Одинокие представители этого знака Зодиака могут просто излучать любовь ко всем окружающим.
Космический совет: пробуйте новые физические упражнения и позы в сексе.
♍ Дева
Девы, если не сейчас, то когда?! Воздух вокруг вас прямо-таки изобилует различными возможностями для грядущих изменений к лучшему. Используйте все возможности и меняйте свою жизнь. Будьте креативными и ваши самые смелые мечты, касающиеся материальных благ, воплотятся в жизнь. Используйте метод визуализации. Не бойтесь рисковать и ведите дневник, в котором прописывайте сокровенные цели.
Космический совет: не бойтесь рисковать и ведите дневник, в котором прописывайте сокровенные цели.
♎ Весы
Весы, время и энергия — это ваши самые мощные ресурсы. Используйте их с умом. Не позволяйте никому истощать себя ненужными разговорами. От этого вы точно ничего хорошего не выиграете. Если имеет место конфликт, постарайтесь сосредоточиться на внутренних ощущениях достигнув баланса. Подобный метод поможет рассеять негатив и уверенно идти вперед к поставленным целям.
Космический совет: не позволяйте никому истощать себя ненужными разговорами.
♏ Скорпион
Скорпионы, помните, ваша моральная уязвимость в некоторых случаях является признаком силы, а не слабости. Не удивляйтесь, если на протяжении многих лет вы так и не смогли это понять. Продолжайте быть для окружающих предметом любви и сострадания. Не стесняйтесь выставлять на показ свое собственное «я». В подобные моменты ваша интуиция усиливается как никогда.
Космический совет: продолжайте быть для окружающих предметом любви и сострадания.
♐ Стрелец
Несмотря на четкое представление о человеке, с которым вы, Стрельцы, хотите быть рядом, продолжаете строить отношения с полной противоположностью. Вселенная готова подсказать способ, чтобы выйти из этой ситуации. Не рассматривайте кандидатов, которые обещают превзойти все ваши ожидания. Будьте терпеливее с теми, кто своими поступками доказывает свое отношение.
Космический совет: будьте терпеливее с теми, кто своими поступками доказывает свое отношение
♑ Козерог
Козероги, в этот день на вас снизойдет понимание того, что не стоит доказывать близким людям свою уникальность. Оглянитесь вокруг и вы поймете, что окружающие ценят и уважают вас так, как вы сами. Нет необходимости выворачиваться наизнанку и что-то кому-то демонстрировать. Начиная с этого момента, будьте такими, какие есть.
Космический совет: оглянитесь вокруг и вы поймете, что окружающие ценят и уважают вас так, как вы сами.
♒ Водолей
Чем ближе вы стараетесь быть к некоторым людям, тем сильнее они отдаляются от вас, Водолеи. Не надо навязываться и досаждать тем, кому это не особо и нужно. Помните, ваши поступки ни коим образом не изменят поведение другого человека. Отступите и дайте больше свободного пространства окружающим.
Космический совет: отступите и дайте больше свободного пространства окружающим
♊ Рыбы
Рыбы, пришло время более тщательно контролировать свои расходы. Не стоит чрезмерно гнаться за модой и стараться отхватить в магазине дорогую и модную вещь. Проанализируйте свои желания и потребности. Почувствуйте, что вам подсказывает внутренний голос. Если не хотите остаться без гроша, поумерьте свой пыл.
Космический совет: если не хотите остаться без гроша, поумерьте свой пыл.
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