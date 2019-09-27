Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Овны, не слишком ли много негатива вокруг вас? Забудьте про социальные сети! В этот день вам просто необходимо воссоединиться со своим внутренним миром и ощутить гармонию. В этот день, Львы, вы почувствуете себя более активными, чем обычно. В том числе и в интимном плане. Настало удачное время для экспериментов над собой и своим телом. Скорпионы, помните, ваша моральная уязвимость в некоторых случаях является признаком силы, а не слабости. Не удивляйтесь, если на протяжении многих лет вы так и не смогли это понять.

♈ Овен

Овны, не слишком ли много негатива вокруг вас? Забудьте про социальные сети! В этот день вам просто необходимо воссоединиться со своим внутренним миром и ощутить гармонию. Выделите время для занятия духовной практикой. Именно она поможет вам обрести утраченное чувство равновесия. Приготовьте для себя изысканный ужин, почитайте книгу и прогуляйтесь в парке. Ваша конечная цель — морально перестроиться.

Космический совет: отключите гаджеты. Вам необходимо морально перестроиться.

♉ Телец

Тельцы, не стремитесь изо всех сил удержать то, что само уходит из ваших рук. Не бойтесь избавляться от ненужных вещей и людей! Гоните прочь негативные мысли и страхи, которые мешают вам испытывать искренние чувства к близким людям. Настало время переосмыслить систему ценностей и расставить все точки над «и».

Космический совет: настало время переосмыслить систему ценностей и расставить все точки над «и».

♊ Близнецы

Вы когда-нибудь задумывались о том, что весной вам предстоит стать главным героем собственной свадьбы, Близнецы? Вашим сокровенным мечтам суждено сбыться самым неожиданным образом. Только представьте себе: вы и ваш любимый человек клянетесь друг другу в вечной верности. Этот день станет началом своеобразного путешествия к цели.

Космический совет: настало время любить и быть любимыми.

♋ Рак

Раки, интернет, как известно, открывает целую вселенную абсолютно новых возможностей. И это, при условии, что вы будете использовать современные технологии с умом. Другое дело, когда вас просят распрощаться с сетью и другими источниками информации. Именно это может вывести вас и вашу работу на качественно новый уровень. Попробуйте по старинке, Раки. Отправляйтесь в ближайшую библиотеку или пообщайтесь с экспертами из интересующей вас области.

Космический совет: за нужной информацией отправляйтесь в ближайшую библиотеку.