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  4. «Ешь сало!» Поклонники Каменских беспокоятся за резко похудевшую певицу

«Ешь сало!» Поклонники Каменских беспокоятся за резко похудевшую певицу

, 4:34 Фото 16

Фанаты артистки не понимают, куда подевались былые формы звезды.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Поклонники певицы Насти Каменских какой день обсуждают резко постройневшую, по их мнению, артистку. При этом Каменских получает не только восхищенные комментарии. У части подписчиков в Instagram такие изменения вызывают серьезное беспокойство. Согласно предположениям, певица перестала есть. Так, например, под последней фотографией, на которой Настя Каменских запечатлена в купальнике, пользователи посоветовали артистке есть побольше сала.

«Настя, где твоя попа? Ешь сало!» — высказался один из них.

«Попы больше нет…» — добавил другой.

«Кушайте побольше», — продолжил тему очередной юзер.

«Красотка, конечно, но кушать тоже надо», — не сдержался поклонник.

Каменских, в свою очередь, предпочитает на такую заботу не отвечать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тренировках артистки.

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