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  4. «Уважаю!» Настя Каменских опубликовала видео с тренировки

«Уважаю!» Настя Каменских опубликовала видео с тренировки

, 20:34 Видео 35

Украинская певица показала фанатам, как усердно занимается спортом.

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Фото, видео : Instagram @kamenskux

Украинская поп-звезда Настя Каменских поделилась видеозаписью с упражнениями, которые помогают ей оставаться в форме.

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Певица опубликовала кадры, на которых занимается спортом на улице с персональным тренером. Каменских надела ленту-эспандер на ноги и поднялась по ступеням, а затем сделала подход с «резинкой» на руках.

«Очень много гастролей 💃🏻 и как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься», — заявила Настя.

Подписчики звезды поддержали физкультурный настрой певицы.

«Обожаю ваши трени 💕💪🏽»;

Настюша молодец, умничка, уважаю такой труд…💋;

Некоторые подписчицы признались, что глазели на пятую точку тренера.

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