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  4. Завораживающий танец пепла продемонстрировал на Камчатке вулкан Шивелуч

Завораживающий танец пепла продемонстрировал на Камчатке вулкан Шивелуч

, 5:46 Эфирная новость 27

И все же красота природы несет в себе зачастую серьезную опасность — для самолетов ввели оранжевый предпоследний код.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, 5-tv.ru

Завораживающие по своей красоте кадры приходят с Камчатки. Вулкан Шивелуч утром в четверг, 27 сентября, выбросил в небо столб пепла высотой в семь километров.

Шлейф тянется на восток. Для самолетов ввели оранжевый предпоследний код опасности.

Как сообщают в МЧС, для населенных пунктов активность вулкана пока угрозы не представляет.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселка Ключи, где проживают около пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об извержении вулкана в Италии в мае 2019 года. Мощное извержение произошло, когда ничего не подозревающие путешественники гуляли. Погиб один из туристов.

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