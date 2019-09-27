Завораживающий танец пепла продемонстрировал на Камчатке вулкан Шивелуч

Завораживающие по своей красоте кадры приходят с Камчатки. Вулкан Шивелуч утром в четверг, 27 сентября, выбросил в небо столб пепла высотой в семь километров.

Шлейф тянется на восток. Для самолетов ввели оранжевый предпоследний код опасности.

Как сообщают в МЧС, для населенных пунктов активность вулкана пока угрозы не представляет.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселка Ключи, где проживают около пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об извержении вулкана в Италии в мае 2019 года. Мощное извержение произошло, когда ничего не подозревающие путешественники гуляли. Погиб один из туристов.