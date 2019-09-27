Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно

Солдатам и офицерам действующей армии, пообещали бесплатный цирк. По предложению Росцирка, оказаться в мире клоунов и дрессировщиков военнослужащие смогут просто предъявив на входе военный билет. Взамен на льготу, Минобороны отремонтирует и построит сотни культурных объектов и досуговых центров по всей стране. Так что не исключено, что известная поговорка «кто в армии служил, тот в цирке не смеется», скоро потеряет актуальность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тигр выскочил из цирковой клетки прямо на кричащих китайских школьников