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Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно

, 12:39 Эфирная новость 104

Взамен билетов на представления для военнослужащих Минобороны займется ремонтом культурных объектов по всей России.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Солдатам и офицерам действующей армии, пообещали бесплатный цирк. По предложению Росцирка, оказаться в мире клоунов и дрессировщиков военнослужащие смогут просто предъявив на входе военный билет. Взамен на льготу, Минобороны отремонтирует и построит сотни культурных объектов и досуговых центров по всей стране. Так что не исключено, что известная поговорка «кто в армии служил, тот в цирке не смеется», скоро потеряет актуальность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тигр выскочил из цирковой клетки прямо на кричащих китайских школьников

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Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно

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