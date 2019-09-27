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Ученые выяснили, почему чайные пакетики опасны для здоровья

, 8:21 Видео 83

В кипятке по данным ученых кроме гранул заварки растворяются еще и миллиарды пластиковых наночастиц

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White, 5-tv.ru

Чай приготовленный «на скорую руку» может быть опасен! Взывают канадские исследователи.

Ученые выяснили — привычные пакетики представляют серьезную угрозу здоровью, так как в кипятке кроме гранул заварки растворяются еще и миллиарды пластиковых наночастиц. Мало того, что это плохо влияет на организм, так еще и загрязняет окружающую среду, попадая в Мировой океан.

«Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц», — сигнализируют об опасности канадские ученые в журнале Environmental Science & Technology.

Производители «чайных пакетиков» используют полимеры, большая часть которых не разлагается. Так что не исключено, что порционный чай ждет судьба одноразовой пластиковой посуды. Во многих странах она под строгим запретом.

А пока ученые пытаются выяснить, какое именно влияние оказывает на организм и здоровье человека «чайный» микропластик. В ближайшее время они планируют докопаться до истины и сообщить об этом миру.

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