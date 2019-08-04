Мозг из мусора: Леди Гага дерзко ответила хейтерам снимком топлес

Леди Гага — мастер провокаций не только на красных дорожках. Голливудская звезда обожает публиковать в Instagram посты, порождающие бурные обсуждения в сети. На этот раз звезда разместила снимок, на котором позирует в бассейне топлес в одних только стрингах цвета фуксии. Откровенное фото вызвало бурную реакцию фолловеров.

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Американская поп-дива сопроводила новый пост песней Human Fly, исполненной панк-группой The Cramps. В треке музыканты высмеивают человека-муху: существо, живущее бессмысленно и лишь одолевающее окружающих навязчивым жужжанием. Поклонники Леди Гаги предположили, что таким образом звезда подчеркнула — она не собирается серьезно относиться к нескончаемым злобным комментариям хейтеров под своими снимками.

«Мой мозг — из мусора, и это сводит меня с ума» , — поют The Cramps.

Instagram Леди Гаги до сих пор кишит комментариями от российских пользователей. Об этом сообщают Дни.ру. Даже в МЧС Белоруссии не смогли пройти мимо соцсети знаменитости. Юзеры обвиняли американскую певицу, что она увела возлюбленного Ирины Шейк — Брэдли Купера. Слухи о романе Леди Гаги и актера не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого Леди Гага приготовила романтический ужин.