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  4. Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии после высказывания Андрея Малахова

Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии после высказывания Андрея Малахова

, 13:27 68

В дипведомстве посчитали, что телеведущий в своей передаче некорректно высказался по поводу гражданина Киргизии Исламбека Акбарова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Российского советника-посланника 26 сентября 2019 года после высказывания Андрея Малахова в передаче на федеральном канале вызвали в МИД Киргизии. Об этом сообщило ведомство на своей официальной странице в Facebook.

В Бишкеке обеспокоены некорректным высказыванием российского телеведущего относительно гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб гражданин России Александр Маругов.

Андрей Малахов предположил, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, так как в республике маленькие зарплаты.

В МИД крайне озабочены подобным высказыванием журналиста в государственном СМИ РФ с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.

Александр Маругов разбился насмерть в страшном ДТП в ночь на понедельник, 8 июля 2019, в центре Москвы. На своем мотоцикле он врезался в автомобиль такси. Александр скончался в больнице. Таксист серьезных повреждений не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в таланте Андрея Малахова усомнились поклонники.

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