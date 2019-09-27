Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии после высказывания Андрея Малахова

Российского советника-посланника 26 сентября 2019 года после высказывания Андрея Малахова в передаче на федеральном канале вызвали в МИД Киргизии. Об этом сообщило ведомство на своей официальной странице в Facebook.

В Бишкеке обеспокоены некорректным высказыванием российского телеведущего относительно гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб гражданин России Александр Маругов.

Андрей Малахов предположил, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, так как в республике маленькие зарплаты.

В МИД крайне озабочены подобным высказыванием журналиста в государственном СМИ РФ с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.

Александр Маругов разбился насмерть в страшном ДТП в ночь на понедельник, 8 июля 2019, в центре Москвы. На своем мотоцикле он врезался в автомобиль такси. Александр скончался в больнице. Таксист серьезных повреждений не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в таланте Андрея Малахова усомнились поклонники.