ВС РФ сорвали две попытки ВСУ деблокировать свои подразделения в Доброполье

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Наши бойцы продвигаются вперед.

Успехи ВС РФ в Доброполье ДНР 10 октября 2026 года

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные сорвали две попытки киевских боевиков деблокировать свои подразделения в районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Бои в населенном пункте Доброполье продолжаются. В сводке министерства сказано, что штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Наши бойцы продолжают уничтожать врага на поле боя.

На этом направлении за последние сутки армия России освободила 82 здания, ликвидировала более 35 боевиков и уничтожила две бронемашины. Противник два раза хотел деблокировать свои подразделения в Доброполье. Но ни одна попытка не увенчалась успехом.

По данным Минобороны РФ, российские военные продвигаются вперед по всей линии фронта. Ожесточенные бои также продолжаются в Сумской и Харьковской областях.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Искатели и ораторы: в чем жизненное предназначение рожденных в декабре

Последние новости

15:55
Напоила уксусом и попыталась утопить: петербурженку обвинили в покушении на сына
15:42
Захарова заявила о реинкарнации нацизма после победы Гитлера на выборах в Перу
15:32
Крах трех столпов: в Германии вспомнили о дешевом газе из России
15:24
Пенсионер в Москве лишился более 27 миллионов рублей из-за телефонных мошенников
15:16
ВС РФ сорвали две попытки ВСУ деблокировать свои подразделения в Доброполье
15:10
Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений Трампа по Украине

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео