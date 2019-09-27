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  4. Видео: Раскрыто зверское убийство настоятеля монастыря игумена Даниила

Видео: Раскрыто зверское убийство настоятеля монастыря игумена Даниила

, 13:12 Видео 86

Подозреваемый сознался: он жестоко зарезал священника в Ярославской области, чтобы забрать около миллиона рублей из монастырской кассы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Оперативники уголовного розыска МВД России и следователи СК России задержали подозреваемого в дерзком убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в городе Переславль-Залесском Ярославской области.

7 июля 2016 года злоумышленник проник в келью и нанес священнослужителю более десяти ножевых ранений. Убийцу игумена Даниила, в миру Максима Соколова, искали более трех лет. Список подозреваемых превысил три тысячи человек.

«В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате следствие установило единственного на сегодня подозреваемого. Им оказался 31-летний Александр Авдеев — уроженец Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление.

«Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Содержимое кассы в размере около миллиона рублей убийца потратил на собственные нужды, добавляют в следственном комитете. 27 сентября сотрудники полиции и СК выехали в Ярославскую область и проверили показания фигуранта на месте. В Следственном комитете добавили, что в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что священника Стремского из Оренбургской области обвиняют в надругательстве над семью детьми.

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