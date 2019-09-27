«Клуб неудачников»: Украинский вице-премьер резко высказался об СНГ

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба допустил резкое высказывание в отношении Союза Независимых Государств.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в „клуб удачников“. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — заявил Кулеба в интервью «Европейской правде».

По словам украинского вице-премьера, «люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать». Для Дмитрия Кулебы, как он высказался, СНГ является «закрытой историей». По его мнению, евроинтеграции Украины Содружество мешать не может, потому что «СНГ ни на что не способен».

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