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«Клуб неудачников»: Украинский вице-премьер резко высказался об СНГ

, 14:29 47

Дмитрий Кулеба считает, что Содружество не сможет помешать евроинтеграции Украины.

Фото: Facebook @Dmytro Kuleba

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба допустил резкое высказывание в отношении Союза Независимых Государств.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в „клуб удачников“. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — заявил Кулеба в интервью «Европейской правде».

По словам украинского вице-премьера, «люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать». Для Дмитрия Кулебы, как он высказался, СНГ является «закрытой историей». По его мнению, евроинтеграции Украины Содружество мешать не может, потому что «СНГ ни на что не способен».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский телеведущий назвал Зеленского новой Моникой Левински. Так Джимми Киммел в своей программе прокомментировал разговор Дональда Трампа с украинским коллегой.

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