«Атом» планирует выпустить до 10 тыс. электромобилей в 2026–2027 годах

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 26 0

Степень локализации производства в настоящее время составляет 70%.

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

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Производитель электромобилей «Атом» — АО «Кама» — планирует выпустить до 10 тыс. машин в 2026 и 2027 годах, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Поваразднюк.

«Стоит сказать, что на сегодняшний день производство запущено. Мы передаем электромобили нашим клиентам и сейчас совместно с командой завода „Москвич“ заняты выходом на мощности до двадцати автомобилей в смену, что позволит нам как быстрее удовлетворить уже осуществленное предварительное бронирование, так и выйти на совокупный показатель до 10 тыс. электромобилей совокупно в 2026 и 2027 году», — сказал он.

По словам Поваразднюка, степень локализации производства электромобиля в настоящее время составляет 70%.

Как ранее писал сайт 5-tv.ru, российский электромобиль «Атом» успешно завершил испытания и готовится к серийному производству. Машина имеет отечественный аккумулятор и электропривод, заряжающийся до 100 км за 8 минут. Разработка заняла пять лет. 70% комплектующих производятся в России, включая батарею и электропривод, созданные совместно с «Росатомом». Автомобиль оснащен отечественным софтом и минималистичным салоном с управлением на руле. «Атом» реагирует на команды, например, поднимает пассажирское кресло.

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