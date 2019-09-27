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  4. Заподозренная в измене экс-королю Малайзии Оксана Воеводина отказалась от теста на отцовство

Заподозренная в измене экс-королю Малайзии Оксана Воеводина отказалась от теста на отцовство

, 15:40 497

«Мисс Москва» утверждает, что оснований подозревать ее в неверности — нет.

Фото: Instagram @rihanapetra

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства бывшего короля Малайзии Мухаммада V, который заподозрил ее в неверности. По словам модели, у ее бывшего супруга нет оснований полагать, что Леон рожден вне брака, поэтому она не видит смысла подтверждать это ДНК-экспертизой.

В интервью для издания Daily Mail 27-летняя красавица отметила, что не может понять, почему бывший монарх себя так несправедливо ведет по отношению к ней и их общему ребенку. Россиянка надеется, что Мухаммад одумается и признает сына своим.

«Проснись, у тебя есть сын. Не забывай, что ты отец и султан. Что бы ни происходило между нами, я хочу, чтобы у ребенка были родители», — обратилась к экс-королю Малайзии Воеводина.

Модель призналась, что до сих пор не понимает, почему бывший монарх ее бросил с ребенком на руках. Девушка узнала о намерении Мухаммада разорвать отношения через интернет, однако в причинах такого решения бывшего супруга до сих пор не разобралась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что откажется выплачивать алименты Оксане Воеводиной и их общему сыну.

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