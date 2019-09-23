Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына

Экс-король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что откажется выплачивать алименты Оксане Воеводиной и их общему сыну, передает сайт KP.RU. «Мисс Москва-2015» оказалась брошенной с ребенком на руках менее чем через год после свадьбы. Слухи о том, что супруги разводятся стали муссироваться в сети еще летом.

Однако юридически пара все еще вместе, утверждает адвокат Воеводиной. Кроме того, юрист подчеркивает, что никакой речи об отказе платить ребенку алименты и быть не может.

«Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребенка — такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает. До последнего времени он содержал Оксану и сына. Что дальше — посмотрим», — заявил адвокат.

Сейчас Оксана с малышом Леоном находится в доме в Москве, который купил для нее Мухаммад. Соотечественники короля Малайзии осудили его брак с иностранкой, несмотря на то, что она приняла ислам и даже поменяла имя, став Риханой Петрой.

Представители Мухаммада говорят, что он не ожидал от супруги, что она будет выставлять напоказ их личную жизнь в социальной сети. Однако сама Оксана Воеводина так и не назвала, что же действительно стало причиной разлада в их семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной.