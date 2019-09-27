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В Кабардино-Балкарии задержали высокопоставленного сотрудника МВД

, 16:29 Эксклюзивное видео 39

По предварительным данным, задержанному предъявляется обвинение по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа задержали в Кабардино-Балкарии начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД республики. Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск. По предварительной информации, задержанному предъявляется обвинение по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Как сообщил источник 5-tv.ru, в пятницу, 27 сентября, также были задержаны еще 14 человек, которые, по предварительным данным, контролировали перевозку водки.

Ранее СК РФ сообщал, что сразу 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и нескольких отделов полиции предъявили обвинения в создании преступного сообщества, а также в получении взяток, пишут РИА Новости. При этом отмечалось, что еще один офицер сбежал и был объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два боевика ликвидированы в ходе КТО в Кабардино-Балкарии.

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