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Два боевика ликвидированы в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

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Спецрежим введен в одном из городов КБР 18 сентября.

Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Двоих боевиков ликвидировали в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции (КТО). Информация появилась утром в среду, 18 сентября.

В городе Чегем с раннего утра 18 сентября введен режим КТО. Как стало известно ранее, поводом для этого стала информация о возможном нахождении представителей религиозной экстремистской группировки в частном жилом доме, расположенном в населенном пункте. По сообщению ФСБ, в рамках действия режима КТО была перекрыта часть города.

Сейчас на месте работают специалисты ФСБ и СОБР. Силовики сообщают, что визуально наблюдают еще двух боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении режима КТО в Кабардино-Балканской республике.

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