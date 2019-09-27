«Нельзя!»: Невеста Тимати перекрасилась в блондинку перед родами и стала похожа на Шишкову

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова кардинально сменила имидж на крайних сроках беременности. «Горячая» шатенка с длинными волосами перекрасилась в яркую блондинку. Результат «отрыва» в парикмахерской будущая роженица опубликовала в Instagram. Фанаты звезды пришли в ужас, ведь токсичная краска для волос может повредить будущему ребенку.

«Сбой в системе! » — подписала снимок знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники Анастасии Решетовой стали выражать явное беспокойство по поводу здоровья будущего ребенка. Многие подписчики модели отметили, что краситься на поздних сроках беременности — опасно.

«Ты че, покрасилась?! Ты же мать!»

«Беременным нельзя красить волосы!»

«У вас какая неделя?!» — написали озабоченные безопасностью любимицы фолловеры.

Однако позже выяснилось — Анастасия Решетова просто использовала специальное приложение, меняющее цвет волос на фотографии, а вовсе не перекрасилась. Оказалось, некоторые пользователи соцсети сразу «раскусили» кумира. Тем временем, нашлись среди фанатов и те, кто отметили, что после изменения цвета волос ее стало невозможно отличить от бывшей возлюбленной Тимати - Алены Шишковой.

«Да это фотошоп, неужели не видно?!»

«В зеркале видно шатен!»

«В зеркале волосы темные, или мне кажется?» — высказали подозрения юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова утверждает — Тимати будет присутствовать на родах.