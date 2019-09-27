«Нельзя!»: Невеста Тимати перекрасилась в блондинку перед родами и стала похожа на Шишкову

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова кардинально сменила имидж на крайних сроках беременности. «Горячая» шатенка с длинными волосами перекрасилась в яркую блондинку. Результат «отрыва» в парикмахерской будущая роженица опубликовала в Instagram. Фанаты звезды пришли в ужас, ведь токсичная краска для волос может повредить будущему ребенку.
Поклонники Анастасии Решетовой стали выражать явное беспокойство по поводу здоровья будущего ребенка. Многие подписчики модели отметили, что краситься на поздних сроках беременности — опасно.
«Ты че, покрасилась?! Ты же мать!»
«Беременным нельзя красить волосы!»
«У вас какая неделя?!» — написали озабоченные безопасностью любимицы фолловеры.
Однако позже выяснилось — Анастасия Решетова просто использовала специальное приложение, меняющее цвет волос на фотографии, а вовсе не перекрасилась. Оказалось, некоторые пользователи соцсети сразу «раскусили» кумира. Тем временем, нашлись среди фанатов и те, кто отметили, что после изменения цвета волос ее стало невозможно отличить от бывшей возлюбленной Тимати - Алены Шишковой.
«Да это фотошоп, неужели не видно?!»
«В зеркале видно шатен!»
«В зеркале волосы темные, или мне кажется?» — высказали подозрения юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова утверждает — Тимати будет присутствовать на родах.