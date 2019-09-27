Звезда сериалов Виктор Балабанов ожидает операцию на сердце 30 сентября

Известный российский актер театра и кино Виктор Балабанов, который был госпитализирован в пятницу, 27 сентября, ожидает операцию на сердце. Как рассказал артист 5-tv.ru, кардиологические проблемы у него были диагностированы еще в раннем детстве, а в последствии ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

«Поставили дефибриллятор в 2012 году, и он уже заканчивает свое действие. Сердце больное с четырех лет. На 30 сентября запланировали операцию по замене», — сказал он.

Актер добавил, что именно сегодня исполнилось 39 лет совместной жизни с супругой Антониной, и ему очень жаль, что он не дома в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что Балабанов был госпитализирован из-за желудочной тахикардии, однако сам артист затруднился подтвердить или опровергнуть эту информацию, предположив, что врачи лучше знают его диагноз.

Актер Виктор Балабанов получил известность, исполнив множество ролей не только на театральной сцене, но и в российских сериалах, среди которых «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова», «Глухарь».