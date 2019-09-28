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  4. Семья больной раком звезды КВН распродает имущество ради ее спасения

Семья больной раком звезды КВН распродает имущество ради ее спасения

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У участницы команды «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой диагностирована четвертая стадия онкологического заболевания.

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Фото, видео: ВКонтакте @Евгения Жарикова, @Сергей Жариков

Звезда КВН Евгения Жарикова, у которой была диагностирована четвертая стадия онкологического заболевания, находится в Израиле, где проходит курс лучевой терапии.

Супруг участницы команды «Сборная Снежногорска» Сергей в настоящий момент в Мурманской области распродает имущество ради ее спасения. На странице Евгении Жариковой «ВКонтакте» опубликован пост о продаже автомобиля Hyundai Santa Fe и некоторых предметов одежды.

Израильские врачи вселили в родных кавээнщицы небольшую надежду на выздоровление. Для проведения операции Евгении Жариковой требуется крупная сумма, которую сейчас пытаются собрать и коллеги по цеху. В официальных пабликах Международной и Мурманской лиг КВН объявлен сбор средств в пользу участницы «Сборной Снежногорска».

«Победить болезнь еще можно, но требуется дорогостоящая операция. Евгения находится в Израиле, а Сергей с двумя дочками в Снежногорске», — написано в посте.

Сергей Жариков в своем аккаунте «ВКонтакте» выложил видеообращение, в котором выразил благодарность всем неравнодушным, оказавшим семье посильную помощь и поддержку.

«Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто откликнулся на нашу беду. Спасибо огромное за поддержку — финансовую, моральную, она нам сейчас очень нужна. Мы очень надеемся, что у нас все будет хорошо. Спасибо вам огромное!» — сказал Сергей Жариков.

ВКонтакте @Евгения Жарикова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рак четвертой стадии диагностирован у звезды КВН. Участница команды «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова проходит курс лучевой терапии.

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