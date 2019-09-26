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«Помолитесь обо мне»: Рак четвертой стадии диагностирован у звезды КВН

, 20:51 Фото 42

Участница команды «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова проходит курс лучевой терапии.

Фото: ВКонтакте @Евгения Жарикова

Рак четвертой стадии диагностирован у звезды КВН, участницы команды «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой. О тяжелом заболевании знаменитости сообщил в социальных сетях ее супруг Сергей.

«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии», — написал Сергей Жариков.

ВКонтакте @Сергей Жариков

Муж Евгении отметил, что супругу после проведенных процедур отпустят домой. Друзья, коллеги и поклонники Жариковых объявили сбор средств на лечение звезды КВН.

Евгения Жарикова на своей странице «ВКонтакте» поблагодарила пользователей за поддержку и призвала молиться за нее.

«Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку», — написала Евгения Жарикова.

ВКонтакте @Евгения Жарикова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске. Юная жительница Перми Наташа Долматова не смогла излечиться от рака.

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