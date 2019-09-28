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  4. Брат убил пакистанскую Кардашьян за откровенное фото и получил пожизненный срок

Брат убил пакистанскую Кардашьян за откровенное фото и получил пожизненный срок

, 9:03 54

Кандил Балоч вызвала гнев своего родственника, опубликовав в социальных сетях довольно пикантные фотографии. Блогер выступала против патриархальной системы страны и отстаивала права женщин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rana Sajid Hussain, Instagram @qandeelofficial

Брат звезды социальных сетей Кандил Балоч, завоевавшей славу пакистанской Ким Кардашьян, приговорен к пожизненному заключению спустя три года после убийства сестры. Мухаммад Васим в 2016 году задушил свою родственницу, которая публиковала откровенные по меркам Пакистана фотографии, где демонстрировала оголенные ноги и плечи.

По словам мужчины, он впал гнев из-за того, что пикантными кадрами блогер якобы унижала честь всей семьи и не собиралась отказываться от публикации в интернете своих соблазнительных снимков, пишет издание Mirror. В результате он был осужден за убийство, однако адвокат обвиняемого Сардар Мехбуб намерен обжаловать решение суда.

Кандил Балоч — пакистанская блогер, которая выступала против патриархальной системы страны и отстаивала права женщин. Для многих девушек знаменитость стала символом феменизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русского блогера-нациста приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике

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