Брат убил пакистанскую Кардашьян за откровенное фото и получил пожизненный срок

Брат звезды социальных сетей Кандил Балоч, завоевавшей славу пакистанской Ким Кардашьян, приговорен к пожизненному заключению спустя три года после убийства сестры. Мухаммад Васим в 2016 году задушил свою родственницу, которая публиковала откровенные по меркам Пакистана фотографии, где демонстрировала оголенные ноги и плечи.

По словам мужчины, он впал гнев из-за того, что пикантными кадрами блогер якобы унижала честь всей семьи и не собиралась отказываться от публикации в интернете своих соблазнительных снимков, пишет издание Mirror. В результате он был осужден за убийство, однако адвокат обвиняемого Сардар Мехбуб намерен обжаловать решение суда.

Кандил Балоч — пакистанская блогер, которая выступала против патриархальной системы страны и отстаивала права женщин. Для многих девушек знаменитость стала символом феменизма.

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