Русского блогера-нациста приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике

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Алексею Макееву также придется выплатить компенсацию родственниками убитого.

Фото : Соцсети

Российского блогера-нациста Алексея Макеева приговорили к 37,5 годам тюремного заключения за убийство в Мексике. Также его обязали выплатить компенсацию родственникам погибшего — более 22 тысяч долларов, это около 1,3 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение генеральной прокуратуры штата Кинтана-Роо.

Алексей Макеев признан виновным в умышленном убийстве, хотя адвокаты настаивали на том, что блогер оборонялся. Россиянин нанес жертве несколько ударов ножом.

Макеев прославился своими оскорбительными видео. На них он неоднократно грубо высказывался о жителях Мексики и самой стране, хотя сам там проживал. В мае 2017 года в Канкуне на него набросилась толпа возмущенных людей. В этот момент Алексей ранил одного из нападавших. С тех пор российский блогер находится в заключении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лжеинкассатор на велосипеде увез из автосалона в Ярославле пять миллионов рублей.

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