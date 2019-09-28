В Дагестане подросток убил своего отца, сговорившись с друзьями

Сын убил родного отца в дагестанском поселке Загородный. Трагедия разыгралась еще 22 сентября. По данным правоохранительных органов, 16-летний юноша повздорил со своим 55-летним отцом.

После этого молодой человек ушел из дома и решил убить своего родителя. Он договорился об этом со своими 17-летним и 18-летним друзьями, одному из них даже пообещал много денег за помощь в совершении преступления.

В результате 22 сентября компания избила мужчину металлической трубой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело товарищи погрузили в «Газель», которая принадлежала погибшему, вывезли в лес и спрятали.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Все трое задержаны и дали признательные показания. С места преступления также было изъято орудие убийства.

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