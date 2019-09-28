Ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец в субботу, 28 сентября, напал с ножом на врача скорой помощи и ранил ее в ногу. Как стало известно 5-tv.ru, рана медика оказалась глубокой — шесть сантиметров. Женщине наложили швы и отпустили на амбулаторное лечение.

Что касается самого режиссера, то после инцидента он был доставлен в психиатрическую больницу. Видео момента, когда театрального деятеля забирают в медицинское учреждение, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хейфец напал фельдшера скорой помощи, когда та, по предварительным данным, пыталась измерить ему давление. Врач прибыла в дом в центре Москвы по вызову, и в результате происшествия была госпитализирована. По словам соседей Хейфеца, ранее он вел себя адекватно.