  1. Пятый канал
  4. Ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным

Ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным

, 13:13 Эксклюзивное видео 2 144

Театральный деятель с ножом напал на медика, которая, по предварительным данным, пыталась померить мужчине давление.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец в субботу, 28 сентября, напал с ножом на врача скорой помощи и ранил ее в ногу. Как стало известно 5-tv.ru, рана медика оказалась глубокой — шесть сантиметров. Женщине наложили швы и отпустили на амбулаторное лечение.

Что касается самого режиссера, то после инцидента он был доставлен в психиатрическую больницу. Видео момента, когда театрального деятеля забирают в медицинское учреждение, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хейфец напал фельдшера скорой помощи, когда та, по предварительным данным, пыталась измерить ему давление. Врач прибыла в дом в центре Москвы по вызову, и в результате происшествия была госпитализирована. По словам соседей Хейфеца, ранее он вел себя адекватно.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

14:11
Ученые обнаружили естественное препятствие развития рака
13:59
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
13:56
«Очень грустная потеря»: Андрей Ургант об уходе Марка Захарова
13:45
Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
13:33
«Колоссальная потеря»: Александр Лазарев о смерти режиссера Захарова
13:23
Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Сейчас читают

Ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным
Театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой
«Прощаться всегда нелегко»: Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев