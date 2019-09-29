За гранью: жители грозят самосудом подозреваемой в убийстве малыша под Тюменью

О страшной, шокирующей истории, которая просто не укладывается в голове. Всю неделю страна пыталась понять, что заставило молодую няню из Тюменской области пойти на жестокое убийство пятимесячного мальчика.

Семья погибшего малыша прекрасно знала девушку. Она была частым гостем в их доме, даже встречалась со старшим братом убитого. В тот роковой день, во вторник, няня осталась с грудничком наедине. Позже полицейские найдут ее в лесу, держащую в руках пакет с обугленным телом младенца.

Андрей Захаров отправился на место преступления и попытался узнать, что могло толкнуть девушку на такой дикий поступок.

В суд ее везут под усиленной охраной. Заседание закрытое. Полиция всерьез опасается попыток самосуда со стороны жителей небольшого городка Заводуковск, Тюменской области. То, что она сделала просто не укладывается в голове здорового человека.

«Смесь она не взяла, соски, бутылки, все лежит, памперсы. Я больше из-за этого переживал, что голодный ребенок», — говорит Игорь Гафнер.

Родственники в шоке и сначала просто не верили, что их Богдана украли. Они оставили ребенка по сути с будущей невесткой — с 23-летней Викой, девушкой старшего сына главы семейства. Она не раз помогала и никогда к ней не было никаких претензий. Вот и в этот раз — когда потребовалось поехать на похороны к знакомым, Вика с готовностью откликнулась на просьбу.

По предварительной версии Виктория долго с ребенком не церемонилась — обошла дом и здесь в лесу сначала пыталась душить, потом развела костер, облила ребенка жидкостью для розжига и бросила в огонь. Крики пятимесячного ребенка еще больше распалили жестокость девушки несколько раз она ножом ударит обожженное тело маленького Богдана.

Но об этом стало известно позже. Изначально дело было возбуждено по факту похищения ребенка — родители обратились в полицию сразу, как только вернулись домой и обнаружили, что мальчик пропал. К полицейским, прочесывающим лес, присоединились волонтеры. Некоторое время назад Вика серьезно поссорилась со своим молодым человеком — братом малыша Богдана. Девушка даже уехала домой в Тюмень. Чуть позже вернулась — вроде как забрать вещи и навестить людей, которых называла — родными.

«Она сюда приезжала на юбилей и вот, когда она поссорилась и вот все началось, приехала, попросилась, можно остаться на ночь на первый день», — рассказывает соседка.

Была ли эта чудовищная месть запланирована заранее, еще до возвращения из Тюмени, или план убийства появился внезапно? Не исключено, что дело вовсе и не в желании отомстить.

Местные жители подтверждают, что 24 сентября 23-летнюю девушку видели здесь в районе улицы Мелиораторов. Она громко разговаривала, спрашивала сигареты, энергично утверждая, что очень скоро станет звездой через пару дней о ней все узнают».

Как выяснилось — незадолго до убийства она продала комнату в общежитии в родном городе, а сразу после преступления отключила телефон и удалила аккаунты в соцсетях. Но все же остались ее высказывания в некоторых группах. В одном из своих постов она предсказывает чуть ли не конец света, в котором ей, дескать, выпала серьезная роль.

«Антихрист один, это Я! Я в каждом, вижу Дьявола! И да, кстати, Я же, жена! Чья? — Потом, узнаете ;)» — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.)

Эти слова можно было бы назвать глупой шуткой, но в сочетании с прошлым девушки воспринимаются они уже совсем иначе. В 18 лет Викторию привлекали у ответственности за избиение несовершеннолетней, а уже через год — за применение насилия к полицейскому. Да и детство у нее было явно не образцово показательным.

«Мать ее адски била, и там случай был, как она украла чипсы в магазине. Вызвали милицию, виктория свалила все на эту девушку. Были долгие разборки, потом говорит, что ее в школе все дразнили», — вспоминает школьная подруга Виктории Анастасия Мартинович.

Ее нашли через сутки после пропажи ребенка — за городом в лесополосе возле трассы. С собой у Виктории был пакет с телом младенца. По словам следователей, девушка не оказывала сопротивления и не пыталась скрыться.

Суд арестовал Викторию, по-другому и быть не могло. Назначена психиатрическая экспертиза. Все детали жуткой трагедии установит следствие, наказание — определит суд, но жители 20-тысячного городка уже вынесли свой вердикт, и он единогласный.

«Такие люди не должны жить. Ее надо сразу на месте. Ребенка...», — высказывает мнение жителей Михаил.