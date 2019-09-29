Зеленское разочарование: как президент Украины за бугор ездил, да челом бил

На этой неделе Владимир Зеленский, пришел к успеху — стал ньюсмейкером планетарного масштаба. Никогда еще президент Украины не был виновником импичмента американского лидера. Любая Моника Левински позавидует!

Июльский телефонный разговор, который, казалось бы, не предвещал ничего страшного для Трампа, стал главным козырем в колоде демократов. Мы к этому разговору вернемся чуть позже. Потому что, если американцы нашли там повод для свержения президента, то мы увидели немного другое, не менее занимательное, но об этом позже.

А пока — Зеленский! И его пятнадцать минут славы, на генеральной ассамблее ООН. Его собирали в эту поездку всей страной. Еще бы! Смотрины на высшем уровне, но печален был взор его в Нью-Йорке. И вроде мечту свою исполнил — с Трампом встретился. И пулей успел перед ООН потрясти. И Россию обвинить в агрессии. И денег попросить. Но оказалось — никому нет дела до Украины с ее очень серьезными проблемами. Как жаль, как жаль.

Елена Норкунайте о том, как белозубая улыбка Незалежной сменилась вселенской грустью.

Если бы Владимир Зеленский был таким же смешным как раньше.

«Вы знали об этом? Он — комедиант! Вы только представьте! Это ж насколько должна быть пр***на страна, а!» — шутят с экранов ведущие вечерних американских ток-шоу.

Это был бы ярчайший карьерный взлет — на новый всемирный уровень — уровень пентхауса.

«В Нью-Йорке произошла драма! Из пентхауса Башни Трампа украли драгоценностей на 350 000 долларов. Но Трамп сказал всем: не переживайте, президент Украины разберется с этим», — продолжают шутить стендаперы.

А ведь он и правда президент. И любой смех на внешнеполитической арене это результат, скорее, ошибки, а не удачной репризы.

На этой встрече гость слишком много шутил. Хозяин улыбался, но чаще — собственным мыслям и воспоминаниям. Например, об украинских подружках-моделях. О конкурсах красоты. Причем Украина, в прошлом Трампа, произвела такой фурор, что он запомнил страну — ее щедрость и богатые ресурсы.

«Я знал много людей из Украины — великих людей. У меня были конкурсы Мисс Вселенная. У нас была победительница из Украины, и мы много узнали о стране с другой стороны. Я думаю, это страна с потрясающим потенциалом», — заявил на встрече с Зеленским Трамп.

И даже снисходительно хвалил.

«Всем большое спасибо. Президент Украины сделал меня еще более популярным», — пошутил он.

Владимир Зеленский буквально в рот смотрел Трампу и кажется был счастлив только от того, что приехал в Штаты со своей «американской мечтой».

«Скажу по-английски: настало время посетить Украину — мы ждем, что договоримся о визите», — пригласил в гости президент Незалежной.

Предложение, растиражированное украинскими СМИ, на которое Трамп не ответил ни да, ни нет.

«Давайте называть вещи своими именами: Дональд Трамп вообще не хочет погружаться в европейские дела. Выглядела встреча не как встреча равных, а как встреча взрослого и не взрослого человека», — комментирует встречу доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Будто школьник, не выучивший урок географии, в ООН Зеленский заявил: Украина — якобы самое большое государство в Европе. Но видимо не самое подходящее для жизни.

«Бюджет 2020 — без грязных дотаций!» — кричат на митинге.

Зеленский намеренно проигнорировал Россию, но более трех миллионов мигрантов по-прежнему работают в стране-агрессоре, а сотни тысяч украинцев — уезжают в Европу. Буквально на этой неделе — в Варшаве поляк-самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на украинца. Это не анекдот, а реальный случай.

В Польше уже более миллиона трудящихся из Украины. Далее по списку Германия, Чехия, Италия, Израиль, Литва, Канада, Словакия, Венгрия, Финляндия. По данным «Украина Пипл Ликс» два украинца в минуту уезжают из страны, а, по новым прогнозам, отчета ООН, к 2050 году население Украины сократится почти на 20 процентов — примерно до 35 миллионов человек.

Возможно, не стоило Зеленскому так открыто выражать недовольство Европой? Особенно в телефонном разговоре.

«Лучше уж по телевизору, чем по телефону», — пошутил украинский президент.

Этот смех уже сквозь слезы. Он, конечно, не думал, что Трамп не моргнув глазом раскроет подробности частной беседы, как хозяин Белого дома и положения.

«Касательно военной помощи — Трамп вообще ушел от ответа. Сказал, что Европа должна давать больше, а потом и Соединенные штаты», — поясняет политолог Кирилл Молчанов.

«Она выглядит вот так. 12,7 миллиметра», — заявил с трибуны Зеленский.

«Пуля — дура, президент — не молодец» или «старая шарманка снова в деле» — шутки подобного рода рефреном зазвучали после дипломатического фиаско Зеленского и его команды. Дома явно предстоит разбор полета. Почему перед международным сообществом украинские президенты трясут предметами? Создавая стойкое ощущение, что все они как братья-близнецы вышли из одной пробирки, Колина Пауэлла, которая стала символом образного вранья. Неужели вера в Made in USA так велика?

«Он показывал пулю, которой был убит какой-то, не буду говорить кто, в Донбассе. Не знаю, что за пуля. Он же ничего не сказал, что от таких же точно пуль погибли дети, более 200. Погибло более трех тысяч мирных граждан», — комментирует выступление президента Украины бывший премьер-министр Николай Азаров.

И пуля Зеленского не достигла цели.

«Я реально надеюсь на то, что вы и президент Путин найдете решение проблемы. Это будет огромным достижением, и я знаю — вы попытаетесь это сделать», — дал совет Трамп.

«Когда Трамп заговорил о России — о сближении с Россией, глазки потускнели у Зеленского. И опять он как-то грустно-грустно стал воспринимать мир и понимать, что на прежней лошадке с русофобией не получится дальше ехать», — поясняет политолог Юрий Кот.

Июль, август, сентябрь. Зеленский мечтал об очной беседе с Трампом, но вряд ли о такой внутренней реакции на итоги долгожданной встречи: отставка главы СНБО, митинги рабочих и кредиторов. Еще и главу украинского Минфина подозревают в нечистоплотности. Миссия МВФ подвела неутешительные итоги двухнедельной работы.

«Новая программа кредитования МВФ до сих пор не одобрена, потому что никто в мире, особенно на капиталистическом Западе, загнивающем, не хочет кредитовать украинское правительство», — считает директор центра евразийской интеграции Константин Долгов.

Официальные причины для отказа в трехлетнем займе — коррупция, олигархи и низкие темпы роста экономики. Или все же дело в провале внешней политики Зеленского? Цена этого вопроса несколько миллиардов долларов.