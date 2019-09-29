Добейся успеха сидя: Виктор Мараховский о том, кто такая Грета и зачем нужна

На уходящей неделе, затмив на время даже Украинагейт в США, главным человеком планеты стала гневная шведская школьница. То есть целый мир в некотором обалдении наблюдал за тем, как самая впечатляющая карьера XXI столетия достигла апогея.

Еще 13 месяцев назад эта безвестная девочка-чудачка прогуливала школу и торчала в полном одиночестве с плакатом против углекислого газа у подъезда казенного здания где-то на краю Евросоюза. А теперь она кричит на президентов и ядерных держав с трибуны ООН «как вы смеете», и зовет их предателями, и угрожает им восстанием молодежи. И миллионы других девушек всех полов и возрастов выходят, чтобы побороться за климат вместе с Гретой.

Что тут нужно отметить. Конечно, девочка Грета — это просто насадка на мощное лобби так называемой «зеленой» энергетики, требующей от государств планеты гигантских субсидий.

Но нельзя не восхититься тем, насколько мастерски девочку Грету сделали суперзвездой. Это, безусловно, идеальная история успеха, и уверен, по ней американские студии уже наперегонки сочиняют сценарии. Может, Netflix даже сериал запустит.

Из всех вариантов сказки о Золушке сказка о Грете — самая актуальная и самая современная. Посудите сами: эта золушка не мыла посуду, не мела полы и вообще не работала. Эта золушка не училась и не обладает никакими выдающимися знаниями. Эта золушка не потела на тренировках и не научилась какой-то невероятной акробатике. Эта золушка вообще ни черта не делала — но она делала это во имя высокой цели. И вот она уже на обложках журналов, и перед ней заискивают монархи, президенты и папа Римский. И она может хамить и угрожать, а ее за это только больше лайкают. Это по нынешним временам лучше, чем выйти за какого-то принца.

Сигнал, который посылает история Греты прямо в мозг каждой глупой девочке планеты, какого бы она пола и возраста ни была — очевиден: ничего не нужно делать. Успеха можно добиться, просто отказываясь учиться и работать, сидя ровно во имя правильных ценностей.

Добейся успеха сидя. Будь как девочка Грета, ты сможешь. И миллионы девочек такого формата нашлись. Поэтому, кстати, им бессмысленно говорить о том, что вся кампания Греты — безумное фэнтези, несовместимое с нашим миром. Они живут не в нашем мире, они живут в своей собственной истории о бастующих золушках.