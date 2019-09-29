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Какие продукты нужно употреблять для профилактики заболеваний сердца

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Врачи рассказали, что нужно включить в свой рацион, для того чтобы обеспечить организм полезными веществами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dietmar Plewka, Creativ Studio Heinemann, Victor Lisitsyn

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России перечислили продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Для того чтобы провести их профилактику, необходимо придерживаться сбалансированного питания, обеспечивающего организм человека необходимыми веществами.

Эксперты рекомендуют при выборе блюд отдавать предпочтение морепродуктам, птице и рыбе, нежирным и несладким кисломолочным и молочным продуктам. Кроме того, следует чаще употреблять продукты с высоким содержанием магния и калия, например, хлеб с отрубями, фасоли, кураги и орехов, пишет «Экономика сегодня».

Специалисты советуют съедать в день не менее 400 граммов фруктов и овощей и при этом призывают отказаться от жирного мяса и ограничить сладости в своем рационе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетологи советуют худеющим перекусывать перед сном.

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