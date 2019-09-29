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Видео: Во Владивостоке празднуют День тигра

, 11:22 Видео 15

В карнавальном шествии в центре столицы Приморья приняли участие более 12 тысяч человек.

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Фото, видео: 5-tv.ru

День тигра празднуют в воскресенье, 29 сентября, жители Владивостока. В карнавальном шествии, состоявшемся в центре столицы Приморья на Океанском проспекте, приняли участие более 12 тысяч человек, сообщает администрация города.

В ходе праздничного мероприятия на главной сцене прошла церемония вручения техники и передачи объектов инфраструктуры, созданных центром «Амурский тигр».

На центральной площади Владивостока для жителей и гостей города продолжается праздничный концерт. Работают тематические площадки, на которых все желающие могут ознакомиться с информацией о главном герое сегодняшнего дня и узнать о деятельности природоохранных организаций. Для юных гостей праздника подготовлена отдельная программа с конкурсами и мастер-классами.

Кроме того, в честь Дня тигра два вагона городского фуникулера были оформлены в «тигрином» стиле приглашенными художниками из Москвы.

Праздничные мероприятия во Владивостоке завершатся концертом, хедлайнерами которого станут группы «СерьГа» и Uma2rman.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут отменить несколько профессиональных праздников.

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