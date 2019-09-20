В России могут отменить несколько профессиональных праздников. Как сообщает «Коммерсантъ», в рамках регуляторной гильотины утратившими силу могут быть признаны некоторые правовые акты СССР. В результате чего могут быть отменены День радио, День железнодорожника и День воздушного флота.

Трудящиеся обеспокоены судьбой значимых для них профессиональных праздников, которые порой широко отмечаются, а в некоторых случаях мероприятия в честь этих событий даже прописаны в договоре в качестве обязанности работодателя.

Издание отмечает, что список, подлежащих отмене советских правовых актов еще находится в стадии разработки. Документ будет подготовлен ориентировочно к 15 ноября, и профильные ведомства смогут внести предложения по исключениям из перечня.

Юристы, в свою очередь, призывают не беспокоится по поводу возможной отмены профессиональных праздников, так как целью регуляторной гильотины является сокращение количества неактуальных документов, обременяющих бизнес. Помимо прочего, все значимые для трудящихся события подкреплены законами или указами президиума Верховного совета СССР «О памятных датах», отменять которые не планируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником.