Борису Джонсону грозит уголовное дело из-за интимной связи с моделью

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть начато уголовное расследование. Политика подозревают в злоупотреблении служебным положением на посту мэра Лондона с 2008 по 2016 год, пишет KP.RU.

Обвинения касаются отношений Джонсона с предпринимателем и бывшей моделью Дженнифер Аркури. По информации издания The Sunday Times, премьер-министр способствовал тому, чтобы американка получила 155 тысяч долларов в качестве государственного гранта на развитие своего бизнеса.

Кроме того, по неподтвержденным данным, политик якобы помог женщине попасть в состав трех деловых делегаций. Предприниматель пользовалась финансовыми возможностями Джонсона, а он, в свою очередь, иногда наведывался к ней в квартиру.

Как пишет Газета.ru, 34-летняя бизнесвумен не отрицает слухи об интимной связи с политиком. Якобы об отношениях Аркури с премьер-министром знали даже ее друзья, которые не стали скрывать эту информацию от прессы.

Сам политик утверждает, что не переступал закон и действовал согласно установленным правилами. Тем не менее, распространившиеся в СМИ сведения должно проверить независимое Управление по надзору за действиями полиции. Только после проведения соответствующих мероприятий станет известно, справедливы ли обвинения в отношении Джонсона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонсон спешно покинул встречу ООН в Нью-Йорке, чтобы вернуться в Лондон.