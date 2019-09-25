Джонсон спешно покинул встречу ООН в Нью-Йорке и возвращается в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы срочно вернуться в Лондон в связи с решением Верховного суда о незаконности его действий при решении приостановить деятельность парламента, сообщает Sky News.

Борис Джонсон перед отбытием из Нью-Йорка связался по телефону с королевой Великобритании Елизаветой II, однако неизвестно, о чем они говорили.

Верховный суд Великобритании единогласно постановил — решение Бориса Джонсона о приостановке деятельности британского парламента с 9 сентября до 14 октября — незаконно. Суд разрешил парламентариям собраться в любое удобное время.

« Они могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента », — написано в постановлении Верховного суда.

Решение суда бурно приветствовали люди на улицах, празднуя возрождение британской демократии. Британский парламент возобновит работу в среду, 25 сентября, в 13:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным.