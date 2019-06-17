Видео: Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова борется с лишним весом сына

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова наконец вняла многочисленным советам пользователей соцсетей и обратила внимание на вес своего шестилетнего сына Даниэля, который, по мнению многих, несколько полноват. Как пишет Teleprogramma.pro, даже отец мальчика Антон Гусев, с которым Евгения развелась около трех лет назад, недавно публично обозвал ребенка «жиробасом».

Теперь Евгения признала проблему, часто берет Даниэля с собой в спортзал и публикует видео в своем Instagram. А на днях она опубликовала в аккаунте сына Instagram появилось фото, на котором мальчик запечатлен на беговой дорожке.

«Хоть я и люблю покушать, но спорт люблю еще больше. А пока мои щечки-яблочки никому не дают покоя», — подписала снимок Феофилактова от имени сына.

Однако среди подписчиков снова нашлись недовольные. Они считают, что в таком юном возрасте серьезные физические нагрузки противопоказаны.

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Ранее 5-tv.ru писал, что отношения Евгении Феофилактовой с бывшим мужем испортились настолько, что девушка сменила фамилию их общего сына на свою.