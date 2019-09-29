Захарова отметила опасность переговоров с США из-за публикации стенограммы

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала дала негативную оценку действиям Белого дома после публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
По словам Марии Захаровой, Владимиру Зеленскому стоит поразмыслить над уровнем доверия в отношениях с американской стороной.
Стенограмму разговора американского и украинского лидеров опубликовали после того, как Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении полномочиями. Якобы во время разговора Трамп надавил на Зеленского для того, чтобы тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента главы США на следующих выборах. По мнению американских конгрессменов, так лидер Соединенных Штатов пытался дискредитировать соперника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский удивился обнародованию стенограммы разговора с Трампом.