Захарова отметила опасность переговоров с США из-за публикации стенограммы

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала дала негативную оценку действиям Белого дома после публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно» , — утверждает представитель МИД России, пишет ТАСС.

По словам Марии Захаровой, Владимиру Зеленскому стоит поразмыслить над уровнем доверия в отношениях с американской стороной.

«Вот точно так же Украину, как государство, американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно », — убеждена Мария Захарова.

Стенограмму разговора американского и украинского лидеров опубликовали после того, как Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении полномочиями. Якобы во время разговора Трамп надавил на Зеленского для того, чтобы тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента главы США на следующих выборах. По мнению американских конгрессменов, так лидер Соединенных Штатов пытался дискредитировать соперника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский удивился обнародованию стенограммы разговора с Трампом.