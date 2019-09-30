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  4. Рикки Мартин и его муж Джван Йосеф ждут четвертого ребенка

Рикки Мартин и его муж Джван Йосеф ждут четвертого ребенка

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О пополнении в семье певец рассказал на благотворительном мероприятии.

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Музыкант Рикки Мартин и его супруг шведский художник Джван Йосеф сделали неожиданное заявление во время ежегодного торжественного ужина, посвященного правам человека. Музыкант объявил, что у них будет еще один ребенок.

Мероприятие состоялось в Вашингтоне, семья прибыла практически в полном составе. Супруги появились в строгих черных костюмах и белых рубашках. С ними были сыновья Маттео и Валентино. Мальчики также выглядели элегантно.

Рики Мартин вышел на сцену за наградой, которую ему вручили за благотворительность, и поблагодарил своего супруга, что тот пришел поддержать его.

Instagram @ricky_martin

Также 47-летний певец обратился и к наследникам. Рики Мартин сказал, что дети вдохновляют и мотивируют его заниматься любимым делом. На церемонии не было лишь восьмимесячной дочки Люсии, ее оставили с няней. В трогательной речи Рики назвал девочку «светом своей жизни». В конце речи певец объявил о пополнении в семье.

«И кстати, я хотел бы объявить, что у нас будет еще один ребенок. Обожаю большие семьи», — произнес Мартин.

Рики Мартин стал отцом близнецов 6 августа 2008 года. Мальчиков родила суррогатная мать. 31 декабря 2018 года на свет появилась дочь певца Люсия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рики Мартин впервые показал лицо дочки, рожденной в браке с Джваном Йосефом.

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