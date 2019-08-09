Рики Мартин впервые показал лицо дочки, рожденной в браке с Джваном Йосефом

Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии. Девочка стала третьим ребенком пуэрториканской звезды, артист воспитывает также сыновей-близнецов Маттео и Валентино. Мальчики, которым уже исполнилось 11 лет, родились до брака Рики с Джваном Йосефом. Мужчины узаконили отношения в январе 2018 года.

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Все дети Рики рождены от суррогатной матери, однако Лусия стала общим ребенком семейной пар.

Певец не раз признавался, что мечтает о дочке и вот наконец его желание исполнилось. Долгое время пуэрториканец скрывал девочку от любопытных глаз, но почему-то все же решил нарушить свой запрет и показал малышку фолловерам в Instagram.

Instagram @ricky_martin

Поклонники Рики Мартина заполонили комментарии восторженными сообщениями в адрес девочки и ее пап.

«Какая любовь» Это принцесса»

«Такая милашка, любовь моя! Люсия — твое лучшее произведение искусства»

«Она похожа на своих братьев! Великолепна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рики Мартин официально женился на своем любовнике.