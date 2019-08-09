  1. Пятый канал
  4. Рики Мартин впервые показал лицо дочки, рожденной в браке с Джваном Йосефом

Рики Мартин впервые показал лицо дочки, рожденной в браке с Джваном Йосефом

, 6:03 Фото 137

Семимесячная Люсия появилась на свет от суррогатной матери и стала третьим ребенком знаменитого певца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ricky_martin

Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии. Девочка стала третьим ребенком пуэрториканской звезды, артист воспитывает также сыновей-близнецов Маттео и Валентино. Мальчики, которым уже исполнилось 11 лет, родились до брака Рики с Джваном Йосефом. Мужчины узаконили отношения в январе 2018 года.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Все дети Рики рождены от суррогатной матери, однако Лусия стала общим ребенком семейной пар.

Певец не раз признавался, что мечтает о дочке и вот наконец его желание исполнилось. Долгое время пуэрториканец скрывал девочку от любопытных глаз, но почему-то все же решил нарушить свой запрет и показал малышку фолловерам в Instagram.

Instagram @ricky_martin

Поклонники Рики Мартина заполонили комментарии восторженными сообщениями в адрес девочки и ее пап.

«Какая любовь» Это принцесса»

«Такая милашка, любовь моя! Люсия — твое лучшее произведение искусства»

«Она похожа на своих братьев! Великолепна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рики Мартин официально женился на своем любовнике.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

7:27
Почему фанаты не поверили словам Бузовой о Sold out на концерте в Сочи
7:24
Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту
7:15
«Ксюша, это — залет»: Миро уверена в беременности Собчак от Богомолова
7:09
Национальный стандарт на школьную форму хотят ввести в России
7:00
Дочь Юдашкина рассказала подписчикам, как поддерживает форму в отпуске
6:54
Фото: детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу в Австралии

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 9 августа и что нельзя делать в этот день
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги