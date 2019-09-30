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Более 100 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ 

, 14:59 Видео 70

В ходе весеннего призыва комиссия отсеяла три четверти призывников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, /Viktor Pogontsev

Около 132 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского в понедельник, 30 сентября.

По его словам, в ходе весеннего призыва комиссия отсеяла три четверти призывников. Все они были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью «исключения направления в войска больных призывников».

«Прошли призванную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка», отметил Бурдинский.

Также в Генштабе поручили индивидуально подходить к призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению.

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