Более 100 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ 

Около 132 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского в понедельник, 30 сентября.

По его словам, в ходе весеннего призыва комиссия отсеяла три четверти призывников. Все они были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью «исключения направления в войска больных призывников».

«Прошли призванную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка», — отметил Бурдинский.

Также в Генштабе поручили индивидуально подходить к призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению.

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