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Российская армия может стать профессиональной

, 7:27 Эфирная новость 57

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Российская армия может стать профессиональной. Сергей Шойгу не исключил возможность отмены призыва.

Правда, министр обороны сразу уточнил — сам он такой подход не поддерживает. Шойгу уверен: служба по призыву — весьма эффективная форма военной подготовки, которая, к тому же, повышает патриотизм граждан.

Впрочем, по словам министра, в армии все равно будет больше профессионалов. Уже сейчас число контрактников среди рядовых и сержантов превышает количество призывников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Шойгу назвал главную угрозу для России. Министр обороны РФ считает, что вера Соединенных Штатов в собственное силовое превосходство может подтолкнуть власти на принятие не самых разумных мер.

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