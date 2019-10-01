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Новый сезон St. Petersburg Fashion Week стартует 10 октября

, 10:25 Фото 13

Главное fashion-событие Северной столицы будет проходить с 10 по 13 октября.

Фото: St. Petersburg Fashion Week

С 10 по 13 октября на новой сцене Александринского театра состоится главное fashion-событие Северной столицы — новый сезон St. Petersburg Fashion Week Spring-Summer 2020.

Свои коллекции здесь традиционно покажут известные дизайнеры, постоянные резиденты петербургской Недели Моды и новые имена fashion индустрии. Официальная Неделя Моды в Петербурге — единственное профессиональное модное событие на Северо-Западе России. Мероприятие проходит под патронажем Fashion Syndicate St. Petersburg.

В рамках St. Petersburg Fashion Week Spring-Summer 2020 запланированы деловая и образовательная программы, которые пройдут в форме живого диалога с лидерами и признанными профессионалами fashion-индустрии. Вечером участники и гости Недели Моды соберутся в известных заведениях Петербурга для неформального общения.

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