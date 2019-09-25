Стилисты раскрыли главные секреты по выбору женской обуви на сезон осень-зима 2019–2020 года. Судя по тому, какие тенденции задают ведущие мировые дизайнеры, в текущем сезоне у представительниц прекрасного пола есть весьма широкий выбор.

Так, по-прежнему не теряет своей актуальности обувь с животным принтом. Анималистичный след встречается в новых коллекциях известных брендов: Paco Rabanne, Mary Katrantzou, Balenciaga, Coach и других.

Также в моду возвращаются туфли Мэри Джейн — круглые носки, широкие каблуки и элегантные ремешки. Помимо прочего, на показах можно часто увидеть туфли и ботильоны с V-образным вырезом. Эту тенденцию задают Y/Project, Prabal Gurung и Mary Katrantzou.

Практически у всех дизайнеров в текущем сезоне встречаются модели обуви со стразами и бантами. Такие туфли дополняют не только вечерние образы, но и повседневные луки. Кроме того, из тренда не выходят туфли и босоножки с ремешками. Что же можно отнести к настоящим новинками, так это обувь с квадратным носком и меховым покрытием.

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