Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует в облегающем платье с блестками лежа на ступенях. Подписчики 37-летней знаменитости тут же уличили ее в использовании фотошопа.

Instagram @alenavodonaeva

Дело в том, что в момент обработки снимка была допущена досадная оплошность. В результате чего складывается впечатление, что у Алены Водонаевой три ноги.

«У тебя три ноги или это неудачный фотошоп?»

«Три ноги и одна рука»

«На первом фото прифотошопили ногу со второго фото, там край платья по-другому выглядит — сборками, а на первом фото, видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто-напросто», — пишут пользователи.

Сама Алена Водонаева никак не отреагировала на замечания внимательных подписчиков. При этом бывшая участница телестройки в разделе «сторис» опубликовала скриншот со страницы шоумена Рустама Солнцева, который посмеялся над ней, назвав знаменитость «Триногая медуза».

Instagram @rustamsolncev

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алена Водонаева перестала здороваться с приятелями.