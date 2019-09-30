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  4. «Три ноги и одна рука»: Водонаеву уличили в использовании фотошопа — фото

«Три ноги и одна рука»: Водонаеву уличили в использовании фотошопа — фото

, 17:50 Фото 36

Бывшая участница «Дома-2» выложила в сеть снимок, при обработке которого был допущен досадный промах.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует в облегающем платье с блестками лежа на ступенях. Подписчики 37-летней знаменитости тут же уличили ее в использовании фотошопа.

Instagram @alenavodonaeva

Дело в том, что в момент обработки снимка была допущена досадная оплошность. В результате чего складывается впечатление, что у Алены Водонаевой три ноги.

«У тебя три ноги или это неудачный фотошоп?»

«Три ноги и одна рука»

«На первом фото прифотошопили ногу со второго фото, там край платья по-другому выглядит — сборками, а на первом фото, видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто-напросто», — пишут пользователи.

Сама Алена Водонаева никак не отреагировала на замечания внимательных подписчиков. При этом бывшая участница телестройки в разделе «сторис» опубликовала скриншот со страницы шоумена Рустама Солнцева, который посмеялся над ней, назвав знаменитость «Триногая медуза».

Instagram @rustamsolncev

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алена Водонаева перестала здороваться с приятелями.

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