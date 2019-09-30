«Что ближе мне»: Сергей Лазарев рассказал, как выбирал имя для дочери

Сергей Лазарев в эфире федерального телеканала рассказал о выборе имени для своей младшей дочери. На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой 36-летний певец ответил, что изначально у него было два варианта — Анастасия и Анна.

«Ты знаешь, у меня два имени было — Анастасия и Анна. В итоге, я выбрал имя Анна, очень долго думал. Думал — может быть Анастасия?! Песню я пел „Анастасия“, может это тоже знак?! Я же пытаюсь все знаки-знаки прочитать. Мне нравилось, как звучит — Анна Сергеевна и Анастасия Сергеевна. И так, и так — очень красиво», — сказал Сергей Лазарев.

Находясь в раздумьях, участник «Евровидения» написал оба имени от руки и сразу понял, какое ему ближе.

«Мягче звучит и мягче будет доча, если будет Анна», — пояснил артист.

Сергей Лазарев добавил, что на родах дочери у суррогатной матери он не присутствовал. При этом параметры малышки он уверенно назвал в ходе программы — рост 52 сантиметра и вес 3700 граммов.

Певец отметил, что его старший сын Никита очень рад появлению сестренки. Мальчик старается ухаживать за девочкой и пытается научить ее всему, что знает сам.

Сергей Лазарев подчеркнул, что решился говорить о детях на всю страну, чтобы избежать в дальнейшем кривотолков и сплетен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год.