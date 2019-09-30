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  4. С 1 октября владельцам хостелов в жилых домах придется играть по другим правилам

С 1 октября владельцам хостелов в жилых домах придется играть по другим правилам

, 20:42 Эфирная новость 39

Только в Петербурге на грани закрытия оказалось до 80% мини-гостиниц.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Barbara Boensch, 5-tv.ru

Хостелы в жилых домах теперь вне закона. Уже с первого октября тем, кто хочет остаться в этом бизнесе, придется играть по другим правилам: отдельный вход, звукоизоляция и, главное — перевод помещения в нежилой фонд.

В одном только Петербурге 80% мини-гостиниц оказались на грани закрытия — они не соответствуют требованиям.

А ведь, если вспомнить, в дни чемпионата мира по футболу более 20% гостей Северной столицы останавливались в отелях именно такого класса. Что дальше будет с бизнесом — разбирался Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург лидирует в списке российских городов с самыми дешевыми гостиницами. Причем самые бюджетные варианты, как выяснили эксперты, находятся непосредственно в центре Северной столицы.

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