Дочь Синди Кроуфорд прошлась по подиуму в прозрачной блузке без бюстгальтера

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд оказалась в центре обсуждений после участия в показе знаменитого дизайнера в рамках Недели моды в Париже. 18-летняя Кайя Гербер прошлась по подиуму в черном наряде, включающем свободную юбку, пиджак и прозрачную блузку. Поначалу жакет прикрывал формы светской красавицы, однако во время дефиле полы пиджака разлетелись в разные стороны и грудь девушки, не скованная бюстгальтером, привлекла внимание публики.

Несмотря на то, что пышные формы модели оказались прикрыты лишь просвечивающей тканью, во время показа Кайя Гербер не подала виду, что ситуация вышла из-под контроля. Она достойно держалась на подиуме и невозмутимо дошла до конца.

«Конфуз» дочери Синди Кроуфорд сделал ее популярной в социальных сетях. В интернете до сих пор не утихают споры: грудь юной модели случайно обнажилась на публике или все было запланировано?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выход 19-летнего немецкого манекенщика Леона Дэйма поразил гостей на закрытии показа Maison Margiela в рамках парижской Недели моды.